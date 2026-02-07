Un camión cisterna se incendió esta mañana en el kilómetro 413 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Samanco, provincia del Santa, región Áncash. El siniestro generó pánico entre residentes y conductores que transitaban por la zona.

Según información proporcionada por el medio RPP y corroborada por fuentes policiales, el vehículo afectado tiene placa de rodaje BFP-854 y pertenece a la empresa Servosa Combustibles. El conductor de la unidad fue identificado como Helton Estevenn Aponte Toribio al momento del incidente.

Fuego se originó en la cabina del vehículo

El incendio se inició en la cabina del camión cisterna por causas que aún no han sido determinadas. Las llamas provocaron gran preocupación entre vecinos y automovilistas, quienes temían que el fuego alcanzara el tanque de combustible y provocara una explosión de grandes proporciones.

Al lugar del siniestro acudieron rápidamente efectivos de bomberos del distrito de Nueva Chimbote, quienes con el apoyo de agentes de la Policía Nacional lograron controlar el incendio y evitar consecuencias mayores, según confirmó nuestro periodista en Áncash.

Representantes de la Policía Nacional informaron que el incidente no dejó personas heridas ni víctimas fatales, aunque el camión resultó con daños severos. El vehículo quedó prácticamente destruido por las llamas.

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Entre las hipótesis preliminares se encuentra una posible falla mecánica en el sistema del vehículo, aunque esto deberá ser confirmado mediante las pesquisas que continúan en desarrollo.

El incidente paralizó temporalmente el tránsito en ese tramo de la Panamericana Norte, una de las principales vías de comunicación del país, hasta que las autoridades lograron despejar la zona y restablecer la circulación vehicular con normalidad.