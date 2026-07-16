Una avalancha registrada la mañana de este jueves en el nevado Huascarán, en la región Áncash, dejó tres montañistas heridos , uno de ellos en estado de inconsciencia, informó la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP). Este nuevo incidente ocurre mientras continúan las labores de búsqueda de los tres montañistas desaparecidos , en una operación que mantiene movilizados a equipos especializados de rescate.

Entre los afectados se encuentran el guía oficial de montaña Edgar Laveriano y un cliente, quienes presentan lesiones, pero permanecen estables. En tanto, el porteador que integraba la expedición fue reportado inconsciente tras el accidente.

Tras conocerse la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash movilizó a efectivos de la Policía de Alta Montaña, rescatistas del Socorro Andino Peruano y personal de la Asociación de Guías de Montaña del Perú para ejecutar las labores de rescate.

Las autoridades también coordinan el despliegue de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para evacuar a los heridos y brindarles atención médica especializada, mientras el COER mantiene el monitoreo permanente de la emergencia.

Montañistas desaparecidos

Tres andinistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán, luego de perder comunicación durante una expedición de alta montaña. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash identificó a los montañistas como Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán.

El último contacto con el grupo se registró el martes 14 de julio, cuando se encontraba entre las zonas Campo 1 y Campo 2, a aproximadamente 6000 metros sobre el nivel del mar. Según información proporcionada por allegados a medios locales, los escaladores comunicaron que estaban perdidos y, posteriormente, se perdió toda comunicación.

Continúa búsqueda

Cerca de 20 especialistas participan en las labores de búsqueda , entre ellos integrantes de la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional, guías de montaña y personal de otras instituciones.

Un primer grupo de rescatistas inició el ascenso durante la noche del martes hacia la zona donde se presume que se encuentran los desaparecidos. Las labores se desarrollan en condiciones adversas debido a la altitud, las bajas temperaturas y la complejidad del terreno.

Por su parte, el Ministerio del Interior dispuso ayer el envío inmediato de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú al departamento de Áncash, para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate de las tres personas reportadas como desaparecidas.

Las labores de rescate continúan hoy. aunque se desarrollan en condiciones extremadamente complejas .

#EnVivo



Coronel FAP, Fabrizio Tesei, comandante del Grupo Aéreo 3, sobre andinistas perdidos en el Huascarán: Le pido a las familias que confíen en su Fuerza Aérea, que estamos desplegando todas las acciones para encontrar a los desaparecidos



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