Un empresario agrícola fue asesinado a balazos este domingo, cuando se encontraba dentro de su camioneta en el distrito de Buenavista Alta, provincia de Casma, región Áncash. La víctima fue identificada como Wilson Acoña Gutiérrez, de 47 años, según confirmaron los agentes de la División Policial de Chimbote.

El agroempresario se desplazaba en su vehículo blanco cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego contra este. La camioneta Nissan, presentaba siete impactos de bala al momento de la intervención policial.

Tras tomar conocimiento del crimen, efectivos policiales se trasladaron al lugar y procedieron a acordonar la escena para preservar las evidencias. Posteriormente, peritos de Criminalística llegaron hasta el punto del ataque y realizaron las diligencias correspondientes.

El caso fue puesto en conocimiento del representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables del ataque.