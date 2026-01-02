El país vuelve a experimentar actividad sísmica. Esta mañana, un temblor de magnitud 3.7 sacudió la región Áncash con epicentro ubicado a 61 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa.​

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió exactamente a las 8:16 horas con una profundidad de 43 kilómetros. La intensidad alcanzada fue de II-III en la escala de Mercalli, lo que significa que fue percibido levemente por la población en varios distritos de la costa peruana.​

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0005

Fecha y Hora Local: 02/01/2026 08:16:00

Magnitud: 3.7

Profundidad: 43km

Latitud: -9.02

Longitud: -79.14

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 61 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 2, 2026

El epicentro se localizó en el Océano Pacífico con coordenadas -9.02 de latitud y -79.14 de longitud, según confirmó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.​

Este nuevo movimiento telúrico genera especial alerta en Chimbote debido a la cercanía temporal con el fuerte sismo de magnitud 6.0 registrado el 27 de diciembre pasado. Aquel evento dejó heridos, derrumbes y daños estructurales significativos en viviendas, hospital y caletas de la zona.​

Vale recordar, que el Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica que explica la frecuencia de estos fenómenos naturales en el territorio nacional.