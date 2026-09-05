Áncash: temblor de magnitud 3.8 tuvo epicentro en el mar frente a Chimbote.

Un sismo de magnitud 3.8 se registró este sábado 5 de septiembre en la región Áncash y fue percibido en la ciudad de Chimbote. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento ocurrió a las 12:09 p. m. y tuvo su epicentro en el mar, a 90 kilómetros al oeste de esta ciudad.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 34 kilómetros y su epicentro se ubicó frente a la provincia del Santa. El reporte oficial señaló que el movimiento fue percibido en Chimbote con una intensidad de grado II-III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0633

Fecha y Hora Local: 05/09/2026,12:09:14

Magnitud: 3.8

Profundidad: 34 km

Latitud: -9.21

Longitud: -79.39

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 90 km al O de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/r7LBkmD7CW — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 5, 2026





No se reportaron daños

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre personas afectadas ni daños materiales relacionados con el movimiento registrado durante el mediodía. El IGP mantiene el monitoreo de la actividad sísmica que se presenta en el territorio nacional.

El fenómeno registrado en Áncash corresponde al segundo sismo sentido en el país durante este sábado. Horas antes, un movimiento de magnitud 3.8 había sido reportado en la región La Libertad durante la madrugada.

Según la información difundida por el IGP, el punto de origen del movimiento se encontró en el océano, a 90 kilómetros de distancia de Chimbote. La profundidad registrada fue de 34 kilómetros, mientras que la percepción en la ciudad alcanzó el grado II-III de Mercalli.