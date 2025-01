Andrea Llosa se pronunció luego de recibir críticas por su entrevista con Christian Cueva. A través de sus redes sociales, la conductora restó importancia a los comentarios negativos y afirmó que forman parte del medio televisivo.

“Como todo en la vida, yo ya estoy años en este mundo. En la tele hay gente a favor y gente en contra, y lo respeto porque ‘es parte de’. No todos tenemos que pensar igual, pero igual quería mandarles un beso grande por la preferencia”, expresó.

Además, celebró el respaldo del público al destacar que su programa lideró su horario con 9.7 puntos de rating, superando a “El Gran Chef”, que obtuvo 5.2 puntos.





Magaly Medina evaluará si continuará en ATV tras entrevista de Andrea Llosa a Cueva: “Es una falta de respeto”

Tras la entrevista de Andrea Llosa a Christian Cueva, Magaly Medina se pronunció totalmente molesta y advirtió que evaluará su permanencia en ATV.

“Te digo que esta falta de respeto del canal me ha parecido tan grande que, lógicamente, este año voy a cumplir mi contrato porque ya lo firmé antes de irme de vacaciones, pero el próximo año no lo sé. La verdad estoy muy molesta y fastidiada, porque hay algo que no tolero es la falta de respeto y desconsideración”, sostuvo a Trome.

La ‘Urraca’ arremetió contra su compañera de canal y aseguró que le “dio vergüenza ajena” la charla que tuvo con el futbolista. Además, Medina cree que Llosa quiere quitarle su programa.

“Anda con tu programete y chambea, graba todos los días en la mañana y haz un solo programa, no hagas cinco en un día, porque es aburrido. Parece que lo que quiere es quedarse con mi programa en algún momento”, manifestó.

“Te juro que esa entrevista dio vergüenza ajena, ¿para eso me lo quitas? Zapatero a tus zapatos, vete con tu ADN. Era un personaje mío, veníamos negociando con él y si a ti te llamaron al Instagram y Cueva te escribió, tú le dices: Magaly es la que se encarga de espectáculos, si ella no quiere entrevistarte, yo te entrevisto”, añadió.





TE PUEDE INTERESAR