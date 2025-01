Magaly Medina expresó su molestia luego de que Andrea Llosa le quitara la entrevista con Christian Cueva. La ‘Urraca’ indicó que este año cumplirá su contrato en ATV, sin embargo, evaluará si continua, pues considera que fue una “falta de respeto”.

“ La supuesta mujer empoderada, porque ella es la defensora de los niños, las mujeres y la familia, teniendo al más mentiroso de los mentirosos, al más infiel y al más alcohólico de los jugadores de fútbol, ella le creyó todo ”, expresó la periodista para Trome.

“ Quiso ser la ‘amiguis de Cueva’, quiso limpiarle y lavarle la cara y conseguir el rating a como dé lugar, sacrificando la real información ”, añadió.

Medina asegura que ella ya venía negociando la entrevista con el futbolista: “ Te juro que esa entrevista dio vergüenza ajena, ¿para eso me lo quitas? Zapatero a tus zapatos, vete con tu ADN. Era un personaje mío, veníamos negociando con él y si a ti te llamaron al Instagram y Cueva te escribió, tú le dices: Magaly es la que se encarga de espectáculos, si ella no quiere entrevistarte, yo te entrevisto ”.

Por otro lado, Magaly expresó su molestia con ATV y aunque este año cumplirá con su contrato, evaluará su permanencia en el canal, pues afirma que no tolera “la falta de respeto y desconsideración”.

“Anda con tu programete y chambea, graba todos los días en la mañana y haz un solo programa, no hagas cinco en un día, porque es aburrido. Parece que lo que quiere es quedarse con mi programa en algún momento ”, comentó.

“Te digo que esta falta de respeto del canal me ha parecido tan grande que, lógicamente, este año voy a cumplir mi contrato porque ya lo firmé antes de irme de vacaciones, pero el próximo año no lo sé. La verdad estoy muy molesta y fastidiada, porque hay algo que no tolero es la falta de respeto y desconsideración”, agregó.