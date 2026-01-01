Gael, Jassiel y Enzo fueron los primeros bebés en nacer durante las primeras horas de 2026 en establecimientos del Seguro Social de Salud (EsSalud). El primero vio la luz en el Callao, el segundo en Madre de Dios y el tercero en Tacna, nacimientos que representan esperanza y nuevos comienzos para sus respectivas familias.

En medio de las celebraciones por la llegada del Año Nuevo, el Hospital Nacional Luis Negreiros Vega, de la Red Prestacional Sabogal, recibió al pequeño Gael a la 1:42 de la madrugada. El recién nacido pesó 3 kilos 300 gramos, midió 51 centímetros y presentó un buen estado de salud.

Gael es el segundo hijo de Natalia Berru Chamduvi y Teddy Rodríguez Tang. El nacimiento se produjo mediante parto natural y los padres, vecinos de Puente Piedra, expresaron su emoción y alegría por la llegada del nuevo miembro de la familia.

Minutos después, a las 2:04 de la madrugada, el Hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta, de la Red Asistencial Madre de Dios, celebró el nacimiento de Jassiel. El bebé llegó al mundo con un peso de 3 kilos 670 gramos y una talla de 51 centímetros.

La madre, Anabel Mancilla Alarcón, dio a luz mediante un parto natural, sin complicaciones, y tanto ella como su hijo recibieron atención oportuna y especializada.

Finalmente, en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, de la Red Prestacional Tacna, se produjo otro nacimiento en las primeras horas del nuevo año. Tras una breve espera, Enzo nació a las 3:02 de la madrugada, convirtiéndose en el tercer bebé de EsSalud en llegar al mundo en este 2026.

El recién nacido, hijo de María Vilca Marca y Edwin Quispe Humanrica, llegó al mundo mediante parto natural, con un peso de 3 kilos 410 gramos y una talla de 50 centímetros.

Visiblemente emocionada, Marca expresó su alegría por la llegada de su bebé: “Feliz Año Nuevo. Me siento muy feliz de estar con mi bebé en brazos. Quiero agradecer de corazón a la ginecóloga, a las obstetras, a las enfermeras y a todo el personal médico de EsSalud que me atendió desde el momento en que ingresé por emergencia”, manifestó.