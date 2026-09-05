Nuevas imágenes y audios del ataque del 30 de agosto en Trujillo revelan los aterradores momentos previos al cuádruple asesinato de cuatro personas y posterior secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años.

Secuencia

Según las imágenes, a las 2:46 de la madrugada, en la intersección de la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, los delincuentes disfrazados con uniformes parecidos a los que usan los miembros del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la PNP usaron una sirena para detener la Ford Bronco Raptor blanca, placa CZI-019, en la que viajaban las víctimas.

En las nuevas imágenes, reveladas en la víspera, se aprecia cómo tres sicarios descendieron de una camioneta blanca y abrieron fuego, matando al conductor y a un guardaespaldas de Lara. Una joven que viajaba de copiloto fue la tercera en ser ultimada. Otra de las acompañantes, en la parte trasera, suplicó por su vida.

“Por favor, no me hagan daño. Me puedo bajar, por favor”, se le escucha decir en el escalofriante video. Pese a ello, uno de los sicarios le disparó en dos oportunidades antes de huir.

Las víctimas fueron identificadas como Andrea Monzón, de 20 años, y quien sería pareja de Lara; Nadi Ortecho Rodríguez; además de los guardaespaldas Luis Alberto Rojas Ramón de Rosas y Cristopher Eduardo García Álvarez.

Controversia

El empresario fue liberado horas después. La familia habría pagado por su liberación pero, según la PNP, esta se dio por “presión policial”.