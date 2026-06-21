Cuando se piensa en ahorro e inversión, muchas personas asocian estos conceptos con restricciones o plazos prolongados. Sin embargo, existen alternativas que permiten hacer crecer el dinero con mayor flexibilidad y sin perder el control sobre los recursos.

Una de ellas son los Aportes Voluntarios sin Fin Previsional (APV), una herramienta que permite invertir con libertad y disponer del dinero cuando sea necesario, sin estar vinculada exclusivamente a la jubilación.

¿Qué son los Aportes Voluntarios sin Fin Previsional?

Según el equipo comercial de Prima AFP, los APV sin fin previsional son un vehículo de inversión que permite realizar aportes y retiros en cualquier momento, sin montos mínimos ni penalidades.

“Está diseñado para personas que quieren hacer crecer su dinero hoy, con mayor control, claridad y liquidez”, señala la entidad.

A diferencia de otros instrumentos de largo plazo, esta alternativa no exige plazos fijos y ofrece una mayor flexibilidad frente al ahorro tradicional.

Flexibilidad y control sobre el dinero

El principal beneficio de los APV sin fin previsional es que cada persona decide cuándo y cuánto aportar, así como el momento en que desea retirar sus fondos.

Esta característica permite contar con liquidez y mantener el control sobre las finanzas personales, sin que el dinero permanezca inmovilizado por largos periodos.

Rentabilidad y ventajas tributarias

Además de la flexibilidad, Prima AFP destaca otros beneficios:

Rentabilidad competitiva

Los fondos son administrados por profesionales especializados, lo que permite acceder a oportunidades de inversión con rendimientos potencialmente superiores a los de una cuenta de ahorro tradicional.

Beneficios tributarios

Las ganancias generadas por estas inversiones están exoneradas del Impuesto a la Renta, lo que favorece una mayor rentabilidad y una mejor planificación financiera.

¿Quiénes pueden aprovechar esta alternativa?

Los APV sin fin previsional están dirigidos a personas que:

Buscan invertir sin asumir compromisos a largo plazo.

Desean una alternativa distinta al ahorro tradicional.

Necesitan mantener disponibilidad sobre su dinero.

Priorizan la libertad y el control de sus finanzas.

Una herramienta para metas presentes

Desde Prima AFP señalan que esta modalidad está pensada para quienes desean alcanzar objetivos financieros en el presente, sin sacrificar liquidez ni tranquilidad.

En ese sentido, los APV sin fin previsional se presentan como una opción para invertir con mayor autonomía y con respaldo profesional.