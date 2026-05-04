La carretera que conecta Abancay con Cusco quedó bloqueada tras un deslizamiento de rocas, tierra y piedras registrado en la madrugada. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 849+000, en el tramo Abancay–Puente Kunyac, según informó la concesionaria Survial.

La emergencia se ubica en el sector conocido como Uchupata, dentro del distrito de Curahuasi en la región Apurímac. El evento dejó múltiples puntos de la vía cubiertos por material desprendido desde la parte alta del cerro.

Tránsito fue interrumpido

El cierre de la carretera generó la detención de vehículos de carga, transporte interprovincial y unidades turísticas. Los conductores quedaron varados en distintos tramos mientras se espera la reapertura del paso.

En un primer momento la empresa concesionaria informó la restricción total del tránsito en ambos sentidos. Posteriormente, se indicó que el paso pasó a una condición parcial conforme avanzaban las labores de limpieza.

Trabajos en la zona afectada

En el punto del derrumbe se desplegó maquinaria pesada para retirar los escombros acumulados sobre la vía. Entre los equipos utilizados se encuentran retroexcavadoras y volquetes que realizan el despeje progresivo del material.

Survial señaló que el objetivo es restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible. Sin embargo, el avance depende de la estabilidad del terreno y la caída constante de material desde la parte alta.

De manera preliminar, se considera que las lluvias recientes habrían contribuido a la inestabilidad del terreno en la zona afectada. Aunque no se registraron precipitaciones en las horas previas, no se descarta una evaluación por posible falla geológica.

En el área también se reportaron afectaciones en terrenos agrícolas cercanos al punto del derrumbe. Familias de la zona indicaron impactos en cultivos ubicados en las inmediaciones del sector Uchupata.