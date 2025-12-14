El periodista peruano Mitzar Castillejos resultó herido por disparos de arma de fuego tras ser atacado por sujetos desconocidos cuando se dirigía a conducir su programa de radio en la ciudad de Aguaytía, en la región amazónica de Ucayali, informó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

El gremio periodístico expresó su “enérgica condena” al atentado contra Castillejos, quien conduce un programa en Radio Latin Plus y dirige un portal informativo local en Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, ubicada a unos 650 kilómetros al este de Lima.

Disparos a quemarropa cuando se dirigía a su programa

De acuerdo con la información difundida por la ANP, el ataque ocurrió durante la tarde del último viernes, cuando el periodista se trasladaba para conducir su espacio radial.

“Dos sujetos que lo aguardaban en la vía abrieron fuego contra él a quemarropa”, señaló el gremio en su comunicado.

Como resultado del atentado, tres proyectiles impactaron en su cuerpo, provocándole heridas en el brazo derecho y el abdomen.

Estado de salud estable

Tras el ataque, personas que transitaban por la zona auxiliaron de inmediato al periodista y lo trasladaron a un centro médico cercano. Posteriormente, fue derivado al hospital de la ciudad de Tingo María.

“Afortunadamente, su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro”, precisó la ANP.

Vinculan el ataque a denuncias periodísticas

El gremio de prensa indicó que Mitzar Castillejos realizaba denuncias públicas sobre la gestión de autoridades locales, un elemento que deberá ser considerado en las investigaciones.

En ese sentido, la ANP exigió a las autoridades una investigación seria, diligente y transparente, así como la adopción de medidas de seguridad urgentes para proteger la vida e integridad del periodista.

Alerta por escalada de violencia contra la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas recordó que este atentado se produjo una semana después del asesinato del periodista Fernando Núñez Guevara, ocurrido en la ciudad de Pacasmayo, en la costa norte del país.

“La escalada de violencia contra la prensa exige respuestas urgentes y acciones concretas del Estado para frenar la impunidad y proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar”, advirtió el gremio.