El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la cifra de fallecidos por leptospirosis ascendió a 12 a nivel nacional. La actualización del balance epidemiológico incorpora nuevos decesos registrados en la última semana en tres regiones del país.

Yuri Alegre Palomino, director de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa, precisó que hasta la semana epidemiológica 12 se han registrado cerca de 1 500 contagios, cifra que sigue en ascenso.

“Nos han reportado en esta última semana casos en Ica, Apurímac y uno más acá en Lima, lo cual sumaría 12 (fallecidos). Uno es una persona adulta, el otro es una persona mayor de 67 años con comorbilidades”, indicó el funcionario a RPP.

Pese al incremento de casos, Alegre Palomino destacó que la letalidad se mantiene controlada en zonas estratégicas. Señaló que regiones como Piura y Tumbes ya no registran nuevas muertes, y resaltó el caso de Loreto, que, aunque concentra la mayor cantidad de contagios acumulados, actualmente no reporta fallecidos.

La leptospirosis es una infección bacteriana que se propaga en las personas a través del contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales portadores. La probabilidad de contagio se incrementa si hay heridas abiertas o contacto directo con las mucosas.