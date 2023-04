Pudo ser fatal. El alcalde de la provincia de Paucar del Sara Sara, Augusto Cayo Cayo y su conductor se salvaron de morir, luego que la camioneta en la que viajaban sufrió desperfectos en los frenos y la unidad terminó recostada a un lado de la vía en la ruta hacia Huamanga.

Según información de radio Pauza en la Noticia, el accidentre ocurrió la madrugada del lunes 17 de abril al promediar las 3:00 am en el tramo Negro Mayo - Huancasancos, cuando la autoridad edil se trasladaba a Huamanga en comisión de servicio.

Cayo Cayo, quien conducía el vehículo, señaló que los frenos no respondieron al llegar a una pendiente por lo que optó por salirse de la vía (cunetearse) para evitar alguna tragedia.

Afortunadamente el accidente solo se tradujo en daños materiales de la unidad y ambos tripulantes del vehículo resultaron ilesos. Con el vehículo siniestrado decidieron retornar a Puquio e internaron la unidad en un taller mecánico. Sin embargo, este hecho no fue informado de forma oportuna.

“Salimos de Pauza a las 7:00 pm luego del informe de 100 días de gestión del domingo. El viaje era necesario porque tenía una reunión el día lunes con el Jefe de la Macro Región Policial Ayacucho - Ica. Era impostergable ese viaje”, señaló Augusto Cayo.

Algunas versiones precisan que el accidente se produjo por la condicición de los conductores, quienes habrían estado ebrios; sin embargo, la autoridad, desmintió algunas informaciones que se vienen difundiendo en redes sociales donde refieren que podría estar conduciendo en estado de ebriedad.

“La audiencia del domingo terminó tarde, salimos 7:00 pm y llegamos a Puquio cerca a las 2:00 am, el viaje era por la necesidad de cumplir con nuestros compromisos como autoridad, no me preocupa lo que puedan decir porque nada es más alejado de la realidad, sabemos quiénes están detrás de esas informaciones falsas y la población también lo sabe”, refirió.

Finalmente dijo que se va a realizar un mantenimiento general de las unidades de la comuna provincial.