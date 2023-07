Un sujeto investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio agravado, en grado de tentativa fue recluido por 7 meses de forma preventiva en el penal de Ayacucho.

Se trata de Anthony Alexander Rivadeneyra Alvarado (19), quien el 1 de julio de 2023, se comunicó vía WhatsApp con su pareja y ante la no respuesta de la agraviada, este la amenazó con quemaría con gasolina y que no le importaría ir a la cárcel.Rivadeneyra Alvarado, con signos de ebriedad, se habría apersonado al domicilio del familiar de la víctima, y sacó una botella de vidrio que contenía gasolina y un trapo, conocida como bomba casera, y amenazó a la mujer con quemarla si no iba con él.

El familiar de la víctima, junto con serenos detuvieron a Rivadeneyra Alvarado y lo llevaron a la dependencia policial.