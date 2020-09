El comandante de operaciones guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, contraalmirante Jorge Portocarrero, afirmó que los barcos chinos que se encuentran frente al mar peruano están “desde hace muchos años” y de manera permanente persiguen al calamar gigante, o pota, como popularmente se conoce.

“Se aproximan a la milla 230, en promedio, están un tiempo por ahí y luego comienzan a migrar hacia otras zonas del Pacífico. Hay momentos en el año que las tenemos a 600 millas. Ellos están acá desde hace muchos años y van moviéndose según se mueve el recurso hidrobiológico del calamar gigante . Hay que recordar que el calamar gigante es una especie altamente migratoria. A medida que esta masa se mueve, ellos la persiguen”, expresó en diálogo con Canal N.

Asimismo, Portocarrero precisó que la Marina de Guerra no puede ejercer ninguna acción contra los barcos de China si están fuera de las 200 millas del Mar de Grau.

“Tenemos que saber si, por ejemplo, encontramos a alguna de estas naves pescando en la milla 205, no podemos hacer nada porque corresponde a la altamar o aguas internacionales que están fuera de nuestra jurisdicción. Mientras que ellos no ingresen a nuestras 200 millas, no están incurriendo en una falta en relación con nosotros”, manifestó.

“Esta flota permanece frente a nuestro litoral, en las costas de Ecuador, de la costa norte de Chile, cerca al área de Galápagos y hacia el oeste todo el año . Son relevadas o intercambiadas cada seis y ocho meses, pero se mantiene la cantidad de 250 a 300 en promedio", agregó.

El comandante también informó que el barco pesquero chino más cercano está a 225 millas y la más lejana a 350. “No están todas juntas en una sola área”, aclaró.

