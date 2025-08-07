La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) anunció el lanzamiento de la convocatoria 2025 del reconocimiento “Jorge Basadre Grohmann”, una distinción que busca visibilizar y premiar el trabajo de profesionales y espacios bibliotecarios que contribuyen al desarrollo de la bibliotecología en el país, así como a sus comunidades.
Este reconocimiento se otorgará a bibliotecarios, bibliotecólogos e instituciones que, a través de su labor, fortalezcan la interculturalidad, el acceso democrático a la información y la promoción de la lectura como pilares de una sociedad más inclusiva.
Postulación abierta hasta el 17 de agosto
Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 17 de agosto a las 23:59 horas y pueden realizarse a través del siguiente formulario: formularioincripcion.bnp.gob.pe
Asimismo, los postulantes deberán descargar y completar la Carta de presentación y consultar las bases completas en este enlace: bnp.gob.pe/convocatoria-al-reconocimiento-jorge-basadre-grohmann
La inscripción es gratuita y también se puede presentar vía la Plataforma Virtual de Trámite Documentario.
Los postulantes deberán entregar documentación clara, objetiva y verificable, que evidencie logros, resultados y el impacto generado, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las bases.
Categorías del reconocimiento
El reconocimiento se otorgará en las siguientes categorías y subcategorías:
Categoría: Trayectoria a la gestión bibliotecaria
- Trayectoria profesional bibliotecaria
- Gestor de cambio para las bibliotecas
- Trayectoria institucional bibliotecaria
- Trayectoria institucional impulsada por iniciativas privadas o comunales
Categoría: Buenas prácticas bibliotecarias
- Innovación en la gestión bibliotecaria
- Acceso al libro, mediación y fomento de la lectura en bibliotecas
La BNP también podrá presentar postulaciones de oficio, a partir de propuestas de sus órganos internos vinculados con el desarrollo bibliotecario nacional.
Para consultas
Para cualquier duda o consulta sobre las bases o el proceso de postulación, se ha habilitado el correo electrónico:📩 dgab@bnp.gob.pe
Con este reconocimiento, la BNP reafirma su compromiso con una gestión bibliotecaria moderna, inclusiva e intercultural, que reconozca el esfuerzo de quienes trabajan por acercar el conocimiento a más peruanos.