Efectivos de la Comisaría de Chicmo, perteneciente a Andahuaylas- Apurímac, lograron la detención de un sujeto acusado del presunto delito de tentativa de feminicidio y robo.

La intervención se realizó luego que los agentes fueran alertados sobre un individuo que habría intentado acabar con la vida de su expareja con un objeto punzo cortante, y además le había sustraído la suma de 20 mil soles, dándose a la fuga.

Ante la gravedad de los hechos, lose desplegó de inmediato un operativo policial de ubicación y captura, logrando intervenir a Luis Enrique (35), quien fue encontrado en posesión de 20 352 soles.

Al hallarse en flagrancia delictiva, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Andahuaylas, con la participación del Ministerio Público, para las diligencias e investigaciones correspondientes.

La víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital de Andahuaylas, donde fue diagnosticada con policontusiones por agresión, múltiples heridas punzocortantes y posible trauma toráxico abierto, quedando hospitalizada para su recuperación.