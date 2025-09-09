Un total de 11 personas, la mayoría funcionarios y exfuncionarios públicos del Gobierno Regional de Madre de Dios, fueron detenidos la mañana del último martes, en medio de un operativo sorpresa llevado a cabo en las ciudades de Puerto Maldonado, Maynas y Lima.

A través de la operación denominada ‘Cleptocracia 2025’, la Policía confirmó la detención de los presuntos integrantes de la banda ‘Los Elegantes de Puerto’, quienes, por mandato judicial fueron aprehendidos por un lapso primigenio de siete días.

Asimismo, la Policía informó sobre el allanamiento y descerraje a 17 viviendas ubicadas en distintos puntos de las regiones Madre de Dios, Lima y Loreto, a fin de realizar la incautación de bienes y especies para las investigaciones correspondientes.

Los cargos que se les imputan a los detenidos van desde colusión agravada, lavado de activos, organización criminal, entre otros, al ser acusados de desviar más de cuatro millones de soles que recibió el Gobierno Regional de Madre de Dios en el año 2022 para un proyecto de forestación.

Según la Policía, en octubre de ese año, los investigados desviaron fondos simulando adquisición de servicios ficticios para evitar los procesos de licitación, así también, habrían fraccionado los montos de las adquisiciones a menos de nueve UIT para que no sean necesaria una fiscalización a las compras.

El caso está en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, las investigaciones continúan.