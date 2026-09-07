Tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Cazadores de Tambopata” fueron detenidos al ser acusados de planificar asaltos contra campamentos mineros ubicados en inmediaciones de Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios.

Los intervenidos fueron identificados como J. C. C. C. (25), alias “Koki”, presunto cabecilla; M. O. C. C. (21), alias “Carnal”; y J. C. T. N. (21), alias “Calvo”, detenidos en flagrancia por el presunto delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego y municiones.

Durante el registro, se decomisaron dos fusiles, cuatro cacerinas, 382 cartuchos, un chaleco táctico antibalas, un vehículo, cuatro teléfonos celulares, dos billeteras y dinero.

Frente al hallazgo, los detenidos y especies incautadas fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes.

Integrantes de banda criminal que planeaba asaltos a campamentos mineros en Puerto Maldonado. Foto: PNP.

Asimismo, la PNP señaló que continuará sus acciones de inteligencia y prevención para identificar y neutralizar a presuntos integrantes de organizaciones criminales que pongan en riesgo la seguridad de la población.

Así también, la institución exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier información sobre actividades ilícitas llamando al 105, o realizando una denuncia anónima a través de la Central Única de Denuncias, mediante el número 1818.