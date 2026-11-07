La estatua del papa León XIV quedó instalada ayer en el parque Niño Gaelito, ubicado en la avenida Agustín Gamarra, en La Punta (Callao).
La Municipalidad Provincial del Callao ya anunció que la inauguración se realizará este lunes, a las 5:00 de la tarde. La figura mide 14 metros y pesa cuatro toneladas. El escultor Rafael Gutiérrez Quispe dirigió su elaboración, que tomó 45 días.
La estructura llegó desde Carabayllo en dos partes, trasladadas en tráileres, y fue ensamblada con grúas y maquinaria pesada junto a la Costa Verde. Su traslado comenzó a las 2 a.m. y tomó tres horas.