El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú comunicó que siete peruanos retornaron desde Rusia entre el 3 y 4 de mayo, en el contexto de la crisis que afecta a connacionales reclutados mediante falsas ofertas laborales y luego involucrados en el conflicto armado.

Con este grupo, ya suman 25 los compatriotas que han retornado al país desde inicios de abril, gracias a las gestiones de la Cancillería y al apoyo consular brindado en Moscú.

En su pronunciamiento, la Cancillería indicó que el retorno de los connacionales se realizó conforme a lo previsto y destacó que contaron con asistencia de las representaciones diplomáticas del Perú en Rusia, lo que permitió su regreso seguro al país.

“Tal como estaba previsto, entre el domingo 3 y lunes 4 de mayo, retornaron al país 7 connacionales desde Rusia, quienes recibieron la asistencia y protección de nuestra Embajada y Sección Consular en Moscú”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, el documento señala que todos ellos, junto a los demás peruanos que retornaron desde inicios de abril, se encuentran a buen resguardo junto a sus familias.

“Hasta el momento y desde principios de abril, se ha logrado el retorno de 25 peruanos quienes ya se encuentran junto a sus familiares”, agregaron.

La Cancillería precisó que, por motivos de seguridad y resguardo de los ciudadanos peruanos, no se pueden divulgar detalles puntuales sobre los vuelos ni las rutas de retorno. Esta disposición tiene como objetivo prevenir eventuales riesgos para quienes aún permanecen en territorio ruso o continúan en proceso de repatriación.

Asimismo, la Cancillería informó que sigue atendiendo los demás casos reportados por familiares de connacionales, entre ellos aquellos que ya habrían sido incorporados a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, así como otros que aún no han sido reclutados. En ese sentido, la institución reiteró su compromiso de brindar acompañamiento y asistencia consular en todas las etapas del proceso.