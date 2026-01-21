La Cancillería peruana informó que el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez -quien permaneció injustamente detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela- fue repatriado junto a su esposa y su menor hija.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la repatriación fue posible tras el esfuerzo conjunto del sector a través de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y la Sección de Intereses del Perú en Venezuela -a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas-, el Consulado General del Perú en Bogotá y las autoridades colombianas.

Precisó que el desplazamiento de Madrid Martínez y su familia hacia territorio peruano fue ordenado y seguro.

“Luego de intensas gestiones para lograr su liberación, el Ministerio de Relaciones Exteriores concretó la repatriación exitosa del peruano Marco Antonio Madrid Martínez. El connacional, que estuvo injustamente detenido desde diciembre de 2024, retornó seguro a Lima junto a su familia. La Cancillería continúa trabajando para conseguir la liberación de todos los peruanos detenidos en Venezuela”, se lee en la cuenta oficial de la Cancillería peruana en la red social “X”.

En tanto, Marco Antonio Madrid Martínez expresó su agradecimiento por el permanente seguimiento de su caso.

Peruano detenido

“El Perú exhorta una vez más a Venezuela a disponer la liberación inmediata de todos los ciudadanos peruanos que permanecen injustamente detenidos en los centros de reclusión ‘Rodeo 1’ y ‘La Crisálida’, y hace votos por su pronto regreso al país”, señaló la cancillería al expresar su preocupación especial por la situación del ciudadano peruano Ricardo Meléndez, detenido desde octubre de 2024 y que se encuentra en condición de vulnerabilidad debido a su delicado estado de salud.