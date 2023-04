El Gobierno peruano planteó el pedido de detención con fines de extradición contra Sergio Tarache, feminicida de Katherine Gómez, quien fue detenido en la ciudad de Bogotá, Colombia, tras huir del Perú después de cometer este execrable crimen.

Mediante un comunicado, la Cancillería peruana indicó que la embajada de Perú en Colombia “ha cumplido con el mandato judicial de presentar, ante las autoridades colombianas, la solicitud de detención preventiva con fines de extradición” al país de Sergio Tarache.

“Las autoridades competentes consideraron que la vía de detención preventiva con fines de extradición es la que brinda las mayores seguridades y garantías para una efectiva administración de justicia en el presente caso”, informa el comunicado de Cancillería.

Asimismo, la Cancillería señala que “brindará todo el apoyo que sea requerido por las autoridades judiciales peruanas para ejecutar con la mayor celeridad la extradición de Sergio Tarache Parra para que sea juzgado en el Perú con las garantías del debido proceso”.

Cabe recordar que, el plazo de detención de Tarache Parra que se encuentra en Bogotá vencía hoy martes 18 de abril.

Sergio Tarache confesó que fugó del país el mismo día que prendió fuego a su expareja

Sergio Tarache, el ciudadano venezolano que roció con gasolina y prendió fuego a su expareja Katherine Gómez, cerca de la plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, rompió su silencio. Desde Colombia, donde fue capturado, reveló cómo fugó del país tras perpetrar el crimen.

“No fue planeada mi huida. No fue nada... De hecho, yo salía... desesperado por el miedo. Primera vez que yo aquí llegaba a ese nivel contra una persona”, indicó a la Policía peruana.

Añadió que luego de prenderle fuego a la joven, él salió de nuestro país por la frontera con Ecuador. “Voy a buscar ropa e irme. Yo me fui directo, yo salí directo de Perú esa noche. Yo llegué, me monté en la mula y me escondo. Era una mula de cemento. El señor no sabía que me llevaba”.

De acuerdo a América Noticias, el extranjero también confesó haber causado la muerte de Katherine porque le encontró una infidelidad.

“No sé si ustedes habrán entrevistado a la mamá de mi hijo. La mamá de mi hijo también me fue infiel. También me fue infiel. Yo la (vi) con otro”, señaló. “A mi vecina la quemaron y eso me marcó de niño”, comentó.