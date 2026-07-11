La canción “León, hermano del camino”, compuesta por el músico peruano Jaime Montoya e interpretada por el coro Aguchita, fue elegida como el himno oficial para recibir al papa León XIV en su próxima visita al Perú. La propuesta obtuvo el primer lugar en el concurso nacional “León de la Esperanza”, organizado por el Arzobispado de Lima, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

La composición fue seleccionada entre 394 temas enviados desde 23 regiones del país. La elección final se realizó en una gala desarrollada en el Teatro Municipal de Lima, donde participaron las diez canciones que llegaron a la última etapa del certamen.





Características del tema

La pieza musical fue creada con elementos de la tradición andina y presenta al papa León XIV como un “hermano del camino” y un “sembrador de claridad”. El tema fue interpretado por el coro Aguchita durante la presentación final ante el jurado calificador.

El concurso inició con cerca de mil participantes, de los cuales 500 pasaron a una primera fase de evaluación. Luego de las distintas etapas de selección, diez composiciones fueron elegidas para competir por convertirse en la canción oficial de bienvenida.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, entregó el premio a los ganadores del certamen y destacó la relación del papa León XIV con el Perú. Durante la ceremonia señaló que la llegada del pontífice representa un momento de cercanía entre la Iglesia y la ciudadanía.

“Hoy día tenemos la felicidad de haber entrado todos en esta dimensión festiva, esperanzadora y, por eso, estamos muy alegres. Y la Iglesia se une a todo su pueblo como lo que hizo siempre Robert Prevost, con toda su cariño de misionero, sencillo, de tenernos esa paciencia para comprender nuestra alegría”, expresó.





Como parte del reconocimiento obtenido, la canción será grabada en los estudios de Apdayc para contar con una versión oficial. Además, el IRTP estará encargado de producir un videoclip que será difundido mediante sus diferentes plataformas.

La producción audiovisual buscará acompañar la difusión del tema antes de la llegada del papa León XIV al Perú. La iniciativa forma parte de las actividades preparadas para recibir al pontífice durante su visita.

Autoridades y artistas participaron en la selección

La ceremonia de premiación contó con la participación de representantes del Gobierno, la Iglesia y entidades culturales. Entre los asistentes estuvieron la ministra de Cultura, Fátima Altabás; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez; el cardenal Carlos Castillo; monseñor Guillermo Inca y la jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez.

El jurado estuvo integrado por artistas como Bartola, Julie Freundt, Rulli Rendo y Gustavo Ratto. También participaron monseñor Guillermo Inca, representante de la Conferencia Episcopal Peruana, y Luis Miguel Chivilchez, del Ministerio de Cultura.