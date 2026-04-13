El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, expresó su respaldo al papa León XIV tras las críticas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El pronunciamiento se da en un contexto de cuestionamientos al rol del sumo pontífice frente a temas internacionales.

Las declaraciones del mandatario estadounidense surgieron luego de que el papa se pronunciara sobre conflictos globales y exhortara a mantener la paz. En sus intervenciones, el líder de la Iglesia católica sostuvo que la institución tiene una responsabilidad moral frente a la guerra.

Durante un diálogo con la prensa mientras se trasladaba hacia Argelia, el pontífice explicó que su posición responde a principios religiosos y no a confrontaciones políticas.

“Bienaventurados los que construyen la paz. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz”, indicó.

Respaldo desde Lima

Frente a este escenario, el cardenal Castillo manifestó una posición de apoyo hacia el sumo pontífice. Su intervención se centró en resaltar el carácter espiritual de las acciones del papa.

“El Santo Padre toma las mismas palabras de Cristo y, por lo tanto, predica el Evangelio. Él no se dedica a pelearse con ningún político ni gobernante”, comentó.

Asimismo, desarrolló una reflexión sobre el enfoque que debe tener el cristianismo en el mundo actual. En su pronunciamiento, vinculó este planteamiento con la búsqueda de entendimiento entre las personas.

“[El papa León XIV] pone en su sitio, desde el punto de vista ético y profundamente cristiano la verdadera forma que el cristianismo debe tener. La pacificación del mundo, el encuentro entre las personas. Por eso, damos nuestro respaldo ante las declaraciones de un gobernante que ha pretendido desautorizar a un Papa que está haciendo su misión, la misión de Jesús”, subrayó.

Finalmente, el arzobispo hizo un llamado dirigido a la ciudadanía para acompañar esta labor.

“Con respeto y amor por el Santo Padre, nos unamos todos los peruanos en su gran tarea y misión de pacificar el mundo”, exhortó.

¿Qué le dijo Donald Trump al Papa León XIV?

Las críticas hacia el papa fueron difundidas por el presidente estadounidense a través de su red social. En ese espacio, cuestionó el enfoque del líder religioso respecto a temas internacionales.

En su mensaje, el mandatario expresó su desacuerdo con las posturas del pontífice en política exterior. “El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió, además de señalar que debería centrarse en su rol dentro de la Iglesia.