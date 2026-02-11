A pocos días del 14 de febrero, el Día del Amor, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que 4 731 parejas inscribieron su Unión de Hecho en el Registro de Personas Naturales entre febrero de 2025 y enero de 2026.

La decisión busca proteger derechos patrimoniales y evitar conflictos legales futuros relacionados con bienes y herencias.

¿Qué implica la Unión de Hecho?

La convivencia es la unión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer sin vínculo matrimonial entre sí, que haya durado por lo menos dos años continuos, con fines y deberes semejantes al matrimonio.

A diferencia del matrimonio, donde se puede elegir entre sociedad de gananciales o separación de bienes, en la Unión de Hecho el régimen de sociedad de gananciales es único y obligatorio. Es decir, los bienes y rentas obtenidos durante la vigencia de la convivencia pertenecen a ambos en partes iguales.

Una vez inscrita en la Sunarp, se generan automáticamente derechos sucesorios entre los convivientes.

Regiones con más inscripciones

Las regiones con mayor número de inscripciones fueron:

Lima: 1 416

Arequipa: 573

La Libertad: 448

Puno: 282

Cajamarca: 193

193 Áncash: 167

¿Cómo registrar una convivencia?

El trámite inicia ante un notario público y requiere:

Solicitud firmada por ambos convivientes reconociendo convivencia mínima de dos años.

Declaración de no tener impedimento matrimonial.

Certificado domiciliario (mismo domicilio).

Certificado negativo de Unión de Hecho.

Declaración de dos testigos.

Documentos que acrediten los dos años de convivencia continua.

El notario publica un extracto de la solicitud y, tras 15 días útiles sin oposición, extiende la escritura pública que se remite al Registro Personal de la Sunarp.

Costo

Inscripción en Sunarp: S/ 26.40

Gastos notariales: varían según la notaría.

También es posible realizar el reconocimiento por vía judicial mediante sentencia firme.