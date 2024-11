El superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, descartó que la filtración de datos de los usuarios de Interbank haya sido utilizada con fines extorsivos, pues hasta la fecha no se han registrado denuncias.

“Lo que se ha podido ver es una filtración de nombre con documento de identidad. Yo no quiero decir que eso no es una información sensible porque el hecho de que alguien sea cliente de un banco es una información restringida que no debería ser pública”, sostuvo en RPP.

Sin embargo, el funcionario afirmó que los datos filtrados por un tercero “no ha llegado al nivel” de vulnerar las claves de los usuarios, esto “permitiría, por ejemplo, acciones de extorsión”.

Además, el titular de la SBS indicó que no existe una fecha para entregar el informe respecto a la supervisión realizada a las oficinas de dicha entidad bancaria luego de que los datos de los clientes fueran expuestos.

De acuerdo con lo que explicó Espinoza, esto se debe a que aún están en la primera etapa de la recolección de información sobre lo ocurrido en Interbank el pasado 31 de octubre.

Gerente general de Interbank asegura que “información expuesta no pone en riesgo las cuentas o productos financieros”

Tras los reclamos de varios usuarios debido a las fallas presentadas en el servicio digital de Interbank, Carlos Tori, gerente general de la entidad bancaria, aseguró a través de un video informativo, que los datos filtrados no afectarán en las cuentas de los clientes.

En un inicio, Tori expresó sus disculpas con los usuarios por la “incomodidad generada estos días”, y explicó lo que ocurrió con las plataformas de la entidad bancaria.

“El primero, fue un problema operativo en nuestros procesos que generó intermitencia en el servicio el miércoles 30 de octubre, y que dejó a muchos clientes sin poder acceder a nuestros canales. Hoy ya estamos operando con normalidad, aunque realizamos una interrupción temporal entre las 12:00 p. m. y las 2:00 p. m. para terminar de actualizar nuestros sistemas”, expresó.

“Por otro lado, un tercero no identificado publicó datos de un grupo de clientes con la intención de extorsionar al banco. El sector financiero en todo el mundo está enfrentando este tipo de situaciones deplorables por parte de delincuentes, a pesar de la rigurosa implementación de los más altos estándares de seguridad”, añadió.

Luego, afirmó que la información expuesta no pone en riesgo a las cuentas de los usuarios y tampoco los productos financieros.

El gerente general de Interbank señaló que ambos eventos no están relaciones, pero admiten que esto ocasionó gran confusión entre los clientes.

“En estos últimos días, hemos reforzado las medidas de seguridad, incluyendo un monitoreo tanto de las operaciones como de la información de nuestros clientes, lo que nos permite asegurar que los depósitos están protegidos”, finalizó.