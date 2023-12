A inicios del año, el movimiento regional Trabajo más Trabajo (T) perdió mayoría en el Consejo Regional de La Libertad, y la elección de Ever Cadenillas como consejero delegado, el último jueves, así lo ratificó. César Acuña no tiene oposición en este poder y podría estar tranquilo por los próximos tres años que le queda como gobernador regional.

Sin embargo, Elías Rodríguez Zavaleta, líder de la T, afirmó que Cadenillas y Acuña solo se aprovecharon de la circunstancia.

Cuestiona

En ese sentido, Rodríguez Zavaleta mencionó que Olanda Torres, quien jugó un rol importante en la última elección, solo representa los intereses de Alianza para el Progreso (APP), el partido que postuló a Ever Cadenillas.

“Considero lamentable la falta de principios, valores y de vergüenza, en construir una lista considerando a una persona (Olanda Torres) que coyunturalmente está como afiliada a Trabajo más Trabajo, pero que quede claro que ella no nos representa. Esta persona representa los intereses de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña”, sostuvo.

Ever Cadenillas ganó la elección porque consiguió el apoyo de diez consejeros. Sin embargo, no pudo incluir en su lista a un representante de este movimiento regional. Olanda Torres no pertenece a la bancada de la T, pero no renunció a su afiliación ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Acciones

En esa línea, Elías Rodríguez sostuvo que han previsto iniciar acciones legales porque la elección de Cadenillas se habría dado sin respetar la normativa vigente del Consejo.

“Dejamos constancia de que estas personas han atropellado el lugar que le toca a Trabajo más Trabajo y vamos a tomar las medidas legales que correspondan. Lo que el pueblo no le dio a Acuña en las ánforas, lo ha adquirido con convenientes acuerdos políticos”, añadió.