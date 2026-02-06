Efectivos de la Policía Nacional lograron un importante golpe contra el crimen organizado en Áncash con la captura de dos presuntos sicarios vinculados al asesinato del delincuente Edwin Reyes Atavios, conocido en el hampa como ‘Wino’. Los detenidos fueron identificados como integrantes de la banda criminal ‘Los Lobos del Sur’.

El operativo policial se ejecutó la noche del miércoles 4 de febrero, aproximadamente a las 9:30 p.m., cuando agentes de la División de Inteligencia Chimbote y la unidad operativa Depincri PNP Chimbote intervinieron una vivienda ubicada en el asentamiento humano Lomas de Tangay, manzana B, lote 15.

Durante la intervención, las autoridades detuvieron en flagrancia a Jean Cristopher Yraita Jauregui, de 21 años, alias ‘Culebra’, y a Henderson Alexis Francisco Polo, de 19 años, alias ‘Cabezón’. Ambos sujetos son investigados como los presuntos autores materiales del homicidio calificado contra Hermes Edwin Reyes Atavios.

Los agentes policiales hallaron en poder de los detenidos municiones y accesorios de armas de fuego, incluida una cacerina y cartuchos de distintos calibres. Por este motivo, también enfrentan cargos por delito contra la seguridad pública.

Crimen en plena luz del día

El asesinato de alias ‘Wino’ se registró la mañana del mismo miércoles 4 de febrero, cuando la víctima se encontraba realizando trabajos de obra en un parque de la urbanización Las Brisas, segunda etapa, en el distrito de Nuevo Chimbote.

Según información de la Policía Nacional, Edwin Reyes Atavios era integrante de la banda delictiva conocida como ‘Los Patecos’. Los primeros reportes indican que dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y le dispararon hasta en seis oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata.

Testigos presenciales señalaron que los atacantes se dieron a la fuga inmediatamente después de perpetrar el crimen, generando pánico entre los residentes de la zona.

Investigaciones en curso

Tras su detención, ‘Culebra’ y ‘Cabezón’ fueron puestos a disposición de la unidad especializada para la continuación de las pericias correspondientes. El Ministerio Público prosigue con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los implicados conforme al debido proceso.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y determinar si existen más personas involucradas en este ajuste de cuentas entre bandas rivales en Chimbote.