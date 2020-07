Las cifras diarias de nuevos infectados con el nuevo coronavirus, COVID-19, está en ascenso, según las cifras del Ministerio de Salud, lo cual fue reconocido por Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú.

“Hay un repunte en las cifras. Eso significa que la cuarentena chicha ya no funcionó hace seis semanas y ahora se ha levantado más. Es consecuencia de eso que la meseta que alcanzamos hace cuatro semanas, que fue bajando lentamente, no ha llegado a su nivel bajo y nuevamente se está volviendo a presentar”, indicó a Correo el también miembro del comité de expertos del Ministerio de Salud.

En ese sentido, Maguiña indicó que podríamos estar en el inicio de una segunda ola si las cifras siguen el notable ascenso como han estado en los últimos días.

“La ola que no terminó tiene una curva, no terminó de controlarse, no bajó totalmente. Podría ser el inicio de la segunda ola. Qué pasa si en la siguiente semana se mantiene en 4000 o 3000, significa que hace una pequeña olita. Es bien importante este concepto. Cuando se habla de control, muestra cifras bajas y todavía no hay. Mientras no tengamos cifras bajas no hablamos de rebrote”, indicó el experto a este diario.

Preocupación por Arequipa

El vicedecano del Colegio Médico del Perú también mostró su preocupación por Arequipa, el posible nuevo epicentro del coronavirus en el Perú, por lo que recomendó cambiar al Comando COVID-19 de dicha región.

“Me preocupa, creo que hay que cambiar a ese comando, hay que ser duro con Arequipa. No hay que esperar, está un caos, está peor que Lima”, sostuvo Ciro Maguiña.

Crítica por oxígeno

Asimismo, cuestionó la acción de Gobierno por la escasez del oxígeno medicinal en diferentes regiones del Perú, cuando es un tema que tiene que solucionarse lo antes posible por el bienestar de la población.

“El oxígeno sigue siendo un tema vital en el Perú, no es posible que hasta ahora el Gobierno (no lo haya solucionado), cuando hay propuestas de la Oroya, de Pisco, de Ilo. Sé que la Southern está apoyando en el Sur. El tema del oxígeno tiene que resolverse ya, estar pensando que Huánuco, Tarapoto, Ica y Arequipa. Una medida que el Gobierno está dejando de lado. Hablamos con el premier, con el exministro, y el tema del oxígeno es vital. Más importante que la lejía es el oxígeno”, aseveró.

Recomendación

Ciro Maguiña indicó que, como Colegio Médico, han pedido un diálogo con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Caterino, para sugerir un cambio de estrategia.

“Como Colegio Médico felicitamos el cambio de ministro. Hemos pedido un diálogo con la ministra y el premier, tiene que haber un cambio de estrategia. El enfoque tiene que ser comunitario de manera integral. Los cercos comunitarios se han hecho poco, el cambio de estrategia tiene que hacerse de manera real y concreta y no se está haciendo”, finalizó.

Así vamos con las cifras de infectados

11 de julio - 322 710

12 de julio - 326 326

13 de julio - 330 123

14 de julio - 333 867

15 de julio - 337 724

16 de julio - 341 586

17 de julio - 345 537

18 de julio - 349 500

19 de julio - 353 590

20 de julio - 357 681

21 de julio - 362 087

Nuevos casos por día

3 616 nuevos casos el 12 de julio

3 791 nuevos casos el 13 de julio

3 744 nuevos casos el 14 de julio

3 857 nuevo casos el 15 de julio

3 862 nuevo casos el 16 de julio

3 951 nuevos casos el 17 de julio

3 963 nuevos casos el 18 de julio

4 090 nuevos casos el 19 de julio

4 091 nuevos casos el 20 de julio

4 406 nuevos casos el 21 de julio

