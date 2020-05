Regresa la paz. Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, regresó al comité de expertos COVID-19 tras las disculpas del ministro de Salud, Víctor Zamora, por sus declaraciones desafortunadas y conversó en exclusiva con Correo para comentar sobre sus dos primeras propuestas.

“Acabo de ver la noticia del ministro, que pedí públicamente, que haga un gesto de disculpas a los médicos que tanto lo sufrimos. Yo lo dije públicamente y por escrito, que si eso se da, yo tomo esas disculpas y retomo con los expertos. Sigo trabajando en otros sectores”, dijo el infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia a este diario.

¿Cuáles son sus dos primeras propuestas?

Ciro Maguiña propondrá que se implementen los cercos comunitarios y que se brinden equipos de protección de primer nivel a personal de salud de postas y centros médicos de salud.

“Que las cuarentenas focalizadas en los más de 11 distritos en Lima y Callao que se comiencen a aplicar de manera importante, también los centros y postas de salud sean fortalecidos con equipos de protección de primer nivel. Son mis dos propuestas más importantes”, adelantó.

Continuó trabajando tras dar un paso al costado

El vicedecano indicó que cuando dio un paso al costado, como otros miembros, al comité de expertos COVID-19, no dejó de apoyar y contribuir a la lucha contra el nuevo coronavirus.

“Sea la forma a, b o c, lo ha hecho (sobre las disculpas del ministro de Salud). Sigo trabajando en estos días con los alcaldes, pymes y emprendedores con la propuesta de los cercos comunitarios. Sigo trabajando con Oscar Ugarte, con la doctora Mazzeti, coordinando el traslado de médicos, temas logísticos, no me he apartado en el sentido del apoyo”, sostuvo.

“Solo que en el comité de expertos me ausenté una semana a raíz de la declaración desafortunada y si lo ha hecho, sigo trabajando y seguiré con mi posición de aportes y críticas. Lo hago por el bien de la salud pública”, agregó.

Disculpas de Zamora

Víctor Zamora pidió disculpas a los médicos por sus declaraciones que golpeó duro en medio de la crisis generada por el coronavirus. Indicó fue una “frase mal dicha y peor interpretada”.

“Lamento muy profundamente que una frase mal dicha y peor interpretada haya herido tan profundamente la sensibilidad de mis colegas, mis hermanos, mis amigos, y por supuesto que siento y me disculpo por esa situación”, dijo en RPP.

