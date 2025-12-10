En el marco del 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, colectivas y activistas de Lima Norte llaman a la sociedad civil a enfrentar el aumento de la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.

La última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) muestra que el 75,7% de las personas justifica al menos una forma de violencia contra las mujeres y que el 56,5% de los hombres considera que, en determinadas circunstancias, una violación podría ser justificable.

Estos resultados reflejan una cultura que naturaliza el daño y vulnera derechos fundamentales, especialmente en entornos donde los cuerpos de las mujeres siguen siendo los más expuestos al control y a la inseguridad.

Los hallazgos de la Encuesta sobre Sexualidad y Género de Ipsos–Demus refuerzan esta preocupación. En los distritos de Comas y El Agustino, así como en las regiones de Tacna, San Martín y Huánuco, persisten mitos que sustentan la desigualdad.

Entre el 12% y 20% de las personas encuestadas cree que cuando una mujer dice “no” a una relación sexual, “a veces significa que sí”, una idea que legitima la cultura de la violación. También persiste la noción de que un hombre violento puede “cambiar” gracias a una “buena mujer”, creencia compartida por entre el 29% y 41% de las personas encuestadas.

También se recogieron los siguientes datos en el distrito de Comas: el 41% considera inapropiado hablar de placer sexual; el 38% cree que una niña se convierte en mujer al menstruar; otro 38% sostiene que un hombre violento puede cambiar gracias a una “buena mujer”; y el 58% responsabiliza únicamente a la mujer en casos de embarazo no deseado.

Demus realizó una intervención artística en el Mercado Fevacel y el Skate Park de Comas.

Puesta en escena

Ante este escenario, colectivas de Lima Norte impulsaron una respuesta comunitaria desde los territorios. En el marco del 25N y camino al Día de los Derechos Humanos, organizaron una intervención artística centrada en la relación entre cuerpo y territorio: habitar espacios seguros es un derecho y una estrategia de prevención.

Las colectivas Feministas Lima Norte, Yana Ñawi, Adeprosan y Vuelo de Mariposas, en alianza con la Casa Cultural Haciendo Pueblo, convocaron a dos encuentros abiertos para crear un espacio seguro, compartir experiencias y desarrollar una acción escénica.

La intervención, realizada en el Mercado Fevacel y el Skate Park de Comas, presentó cuatro escenas basadas en testimonios locales: el control sobre los cuerpos, los silencios en torno a la educación sexual, la presión afectiva hacia adolescentes y el acoso callejero.

Estas acciones forman parte de una estrategia comunitaria que busca prevenir la violencia de género gracias al apoyo de DEMUS y la Fundación ADSIS.

En este Día de los Derechos Humanos, la intervención recuerda que proteger la vida y la libertad de las mujeres no es un gesto simbólico, sino un compromiso cotidiano.