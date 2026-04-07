Los ciudadanos habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026 ya pueden consultar el local que les fue asignado para emitir su voto el próximo domingo 12 de abril, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La consulta se realiza de manera virtual a través del enlace oficial:

👉 https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

En esta plataforma, los electores pueden conocer no solo su local de votación, sino también si han sido designados como miembros de mesa, además de identificar a los demás integrantes de su mesa electoral.

Plataforma permite verificar miembros de mesa

Según la ONPE, el sistema permite conocer los nombres de los tres miembros titulares y seis suplentes asignados a cada mesa de sufragio.

Asimismo, se recordó que los ciudadanos designados como miembros de mesa deberán presentarse el domingo 12 de abril a las 6:00 a. m., hora establecida para la instalación de las mesas de votación.

En caso de que los miembros titulares se presenten puntualmente, los suplentes podrán retirarse luego de la instalación de la mesa correspondiente.

Locales fueron asignados según elección previa de ciudadanos

La ONPE indicó que la asignación de locales de votación se realizó tomando en cuenta las tres opciones de locales seleccionadas por los ciudadanos mediante el aplicativo “Elige tu local de votación”, disponible entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025.

Para los electores que no realizaron esta selección previa, el organismo electoral asignó un local de votación de acuerdo con la disponibilidad existente en cada distrito.

VIDEO DE CÓMO VOTAR