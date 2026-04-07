En la recta final hacia las Elecciones Generales 2026, los peruanos han centrado sus búsquedas en temas logísticos y normativos relacionados con la jornada electoral, según datos de Google Trends.

Tras meses de campaña y debates presidenciales, este domingo los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al Presidente de la República, así como a los miembros del Congreso y del Parlamento Andino.

Multas y candidatos figuran entre las consultas más frecuentes

El análisis del término “Elecciones 2026” muestra que las consultas más frecuentes están relacionadas con el conocimiento de los actores políticos y las sanciones por no asistir a votar.

Entre los términos más buscados destacan:

“candidatos elecciones 2026”

“multa de elecciones 2026”

Estos resultados reflejan que, además del interés por la oferta electoral, existe una preocupación creciente por las consecuencias legales de no cumplir con el deber cívico.

Horarios y locales de votación registran aumento en búsquedas

El reporte también identifica un incremento significativo en consultas relacionadas con la organización del voto.

Entre las búsquedas que presentan mayor crecimiento se encuentran:

Horario de votación elecciones 2026

Sepa dónde votar elecciones 2026

Cómo ver dónde votar elecciones 2026

Hasta qué edad es obligatorio votar en las elecciones 2026

Estas tendencias evidencian que muchos ciudadanos buscan confirmar información básica antes de acudir a los centros de votación.

Encuestas y pronósticos también generan interés

Además de las consultas logísticas, los usuarios muestran interés por herramientas y mediciones relacionadas con el proceso electoral.

Entre los temas en aumento figuran:

Polymarket elecciones Perú 2026

Última encuesta presidencial 2026

Ipsos elecciones 2026

Multas electorales 2026

El comportamiento digital refleja un electorado que combina la búsqueda de información normativa con el interés por conocer proyecciones y tendencias electorales.

Búsquedas reflejan dudas prácticas antes de votar

De acuerdo con el análisis, las tendencias registradas durante la última semana revelan que los votantes utilizan internet principalmente para resolver dudas prácticas que les permitan participar sin contratiempos.

Este comportamiento convierte a las búsquedas en línea en un indicador clave sobre las principales preocupaciones ciudadanas antes de la jornada electoral.