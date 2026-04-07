El papa León XIV recibió un paquete de chifles provenientes de Piura durante una actividad pública en la Plaza de San Pedro. El hecho ocurrió durante una audiencia general, donde el pontífice tuvo un breve intercambio con un ciudadano peruano que formaba parte de una delegación.

El momento se registró el Miércoles Santo, durante una jornada que reunió a fieles de distintas partes del mundo en el Vaticano. Tras culminar la catequesis, el líder de la Iglesia Católica recorrió el lugar en el papamóvil saludando a los asistentes.

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Entre los presentes del evento religioso se encontraba Elvis Vílchez, un docente piurano que participaba en un encuentro internacional junto a otros jóvenes. Su acercamiento al pontífice se dio en medio del recorrido, facilitado por un sacerdote que acompañaba al grupo.

“Fue en ese momento que un sacerdote amigo nuestro pasó con nuestro grupo y me hizo pasar hasta donde estaba el Santo Padre. Cuando vio los ‘chifles’, se acercó a nosotros, saludó al sacerdote y luego me preguntó directamente: ¿chifles de Piura?”, recordó.

El hecho ocurrió en el marco de un evento internacional promovido por la Opus Dei. Se trata del encuentro UNIV 2026, una actividad que congrega cada año a estudiantes universitarios durante Semana Santa en Roma.

Este tipo de reuniones busca acercar a jóvenes de distintos países a las celebraciones litúrgicas que se realizan en el Vaticano. La delegación peruana formó parte de este espacio junto a participantes de otras nacionalidades.