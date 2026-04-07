El servicio del Metropolitano iniciará sus operaciones a las 5:00 a. m. este domingo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La medida fue anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus centros de votación.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, explicó que el sistema de transporte público se ajustará a un esquema similar al de los días laborables para ese domingo. La decisión busca garantizar el acceso fluido a los locales de sufragio y evitar congestiones en horas clave de la jornada electoral.

Horario especial y coordinación con el JNE

En una conferencia de prensa realizada en el distrito de Miraflores, Hernández detalló que el adelanto del inicio de servicio responde a la necesidad de acompañar el proceso de votación desde las primeras horas de la mañana. El horario habitual de domingos, que se ubica entre las 6:00 y 6:30 a. m., se modificará temporalmente para este 12 de abril.

La ATU informó que coordinó directamente con el Jurado Nacional de Elecciones para alinear el funcionamiento del Metropolitano con el desarrollo de los comicios. De esa forma, se busca asegurar la continuidad del sistema de transporte sin generar contratiempos logísticos para los votantes.

Turnos por servicio

El titular de la ATU precisó que se ha dispuesto una programación especial para los conductores del Metropolitano, organizada en turnos que permiten conciliar el cumplimiento cívico con la operación del servicio.

“Vamos desde las 5 a. m., organizando los equipos para que haya continuidad operativa. Un grupo de conductores vota en la mañana y luego se incorpora al servicio en la tarde, de modo que garantizamos la regularidad en el transporte”, indicó Hernández.

Esta disposición permite que parte del personal ingrese a votar en la franja de la mañana y regrese a la ruta en la tarde, sin afectar la atención a los usuarios. La ATU aseguró que el número de unidades y rutas mantenidas en servicio se ajustará para garantizar cobertura durante toda la jornada.

Nuevas unidades y modernización del sistema

Durante la misma conferencia, en el marco de la firma de un contrato para el perfil técnico de un nuevo proyecto de modernización y ampliación del Metropolitano, se anunció una inversión superior a los 500.000 dólares. El plan incluye la incorporación de 60 nuevas unidades, así como la adecuación de terminales, estaciones y patios de taller.

Los alcances del estudio técnico, de aproximadamente 120 días, contemplan también la adopción de tecnología avanzada y la optimización de la gestión operativa. Entre las propuestas se encuentra la futura implementación de buses eléctricos, que contribuirán a reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sistema de transporte.

Identificación del personal y acceso a urnas

La ATU informó que todos los conductores y personal vinculado a la operación del Metropolitano estarán debidamente identificados durante el día de las elecciones. Cada uno portará el carné correspondiente para facilitar su acceso a los locales de votación sin contratiempos.

La medida busca asegurar que el personal del transporte público pueda cumplir con su deber cívico sin interferir en la continuidad del servicio. La coordinación con las autoridades electorales busca que el voto y la atención de los usuarios se desarrollen de manera paralela y ordenada.