El Parlamento aprobó en segunda y definitiva votación el dictamen que declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en territorio peruano, marcando el cierre del proceso legislativo en esta etapa.

La medida obtuvo 78 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, consolidando su respaldo luego de haber sido aprobada previamente en primera votación durante la sesión del 12 de marzo, cuando registró 76 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones.

El dictamen corresponde al Proyecto de Ley 12623/2025-PE y plantea iniciar las evaluaciones técnicas necesarias para su eventual desarrollo, con el objetivo de proyectar al país en el ámbito de la actividad espacial regional.