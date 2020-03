Luego que el Gobierno confirmó el primer caso de coronavirus en Perú, la ministra de Salud, Elizabeth Herrera, pidió a la población no compartir el mismo vaso de cerveza, ni saludar con beso, a fin de evitar más contagios por el COVID-19 en el país.

Así, la ministra reforzó la recomendación de Rubén Mayorga, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, quien aconsejó a las personas tomar las precauciones tanto en la forma de saludar y al tomar bebidas.

“Yo quería agregar un tema ministra sobre las precauciones de no besarse cuando se saludan, no darse la mano innecesariamente y no pasarse el vasito de cerveza, porque el vaso también tiene la saliva y esa es una de las maneras como se transmiten las infecciones”, indicó Mayorga.

La ministra Elizabeth Herrera también instó a la ciudadanía al continuo lavado de manos. “La persona tiene que ser responsable”, indicó.

En conferencia de prensa, la titular de la cartera de Salud señaló que ha ordenado al equipo de vigilancia epidemiológica a las personas el cual estuvieron en contacto con el primer portador del virus en Perú, para descartar si también están contagiadas.

Foto: Joel Alonzo/GEC

Además, dijo que en caso un ciudadano tenga los síntomas similares al virus, de inmediato debe comunicarse a la línea 113, donde se le brindará la orientación correspondiente.

La ministra refirió que hay personas que tienen débil el sistema inmunológico, por lo que serían más vulnerables y propensos ante eventuales contagios, como el grupo de adultos mayores, por lo que se está realizando la vacunación contra el neumococo.

Como se sabe, esta mañana el presidente Martín Vizcarra confirmó a través de un mensaje a la Nación el primer caso de coronavirus en nuestro país. Se trata de un varón de 25 años que había viajado a Europa y que ahora se encuentra en el Perú.

