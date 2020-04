Estas son las últimas noticias EN VIVO sobre la evolución del Coronavirus en Perú HOY. Casos confirmados, número de fallecidos por COVID19 y todo la información sobre los Casos de Coronavirus, cuarentena y toque de queda en regiones del Perú según la conferencia de prensa del Presidente Martín Vizcarra hoy lunes 27 de abril, día 43 de la cuarentena.

7:55 La Libertad: Calvario y peregrinación de cientos de personas que quieren volver a casa (FOTOS)

“La fe mueve montañas”, dicen quienes se aferran a Dios en momentos difíciles, y más aún cuando saben que la luz al final del túnel está a cientos de kilómetros. Esto lo saben las cientos de personas, muchas de ellas familias, que decidieron salir de Lima caminando para regresar a sus ciudades de origen, luego de quedarse sin trabajo y sin dinero por la pandemia del coronavirus.

Caminar bajo el sol, con hambre y con algunas botellas de agua que se deben compartir con los hijos, los amigos o cualquier peregrino que haga compañía en el largo y doloroso caminar, es el drama y la constancia, visible y conmovedora, de cientos de hombres y mujeres (niños, adultos y ancianos) que transitan a un costado de la carretera Panamericana Norte para llegar a su destino final.

7:45 Matrícula en colegios públicos se reabrirá el 8 de mayo

La matrícula virtual para los estudiantes de colegios privados que deseen migrar a las escuelas públicas estará habilitada dentro de 12 días (8 de mayo), informó el ministro de Educación, Martín Benavides.

“Tenemos muchas familias preocupadas por la situación que están enfrentando. Algunos colegios privados sí han bajado sus pensiones, pero la mayoría no ha entrado aún a una negociación más concreta con los padres”, declaró.

7:30 Se han registrado 106 enfermeras infectadas de coronavirus en Lima

La doctora Elizabeth Alvarado Chávez, decana del Consejo Regional III de Lima Metropolitana, del Colegio de Enfermeros del Perú, informó que en la región de Lima hay al menos 106 enfermeras que ha sido contagiadas con el nuevo coronavirus (COVID-19) y denunció que los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) no cuentan con el equipo de protección adecuado.

“En Lima hay 33 mil enfermeras en total. Tengo 106 casos de enfermeras contagiadas. Yo les he llamado a cada una de ellas y me han manifestado que es por la deficiencia de mascarillas. No les daban el equipo completo, me han expresado que una mascarilla da para 15 días”, indicó en un informe de “Punto Final”.

7:15 Coronavirus en Perú: 27,517 infectados y 728 fallecidos por COVID-19

Tras permanecer en silencio por dos días, el presidente Martín Vizcarra retomó ayer su habitual conferencia de prensa para ofrecer un balance sobre la evolución y el avance del coronavirus en el Perú.

La cifra de infectados por el COVID-19 se elevó a 27,517, mientras que el número de fallecidos ahora es de 728.

7:00 Ministerio de Salud: 8.088 pacientes vencieron al coronavirus y fueron dados de alta

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este domingo que un total de 8.088 pacientes que dieron positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) fueron dados de alta tras haber cumplido su período de aislamiento domiciliario.

El Minsa también detalló que a la fecha el número de contagiados por coronavirus subió a 27.517 en el país. Hasta el sábado eran 25.331. De igual forma, indicó que hay un total de 728 muertos a causa de esta enfermedad a nivel nacional.

VIDEO RELACIONADO

Coronavirus en Perú: se eleva a 27.517 casos confirmados de COVID-19

Coronavirus en Perú: se eleva a 27.517 casos confirmados de COVID-19 26/04/2020