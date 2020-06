La presidenta de la Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilu, Mayra Macedo, de la base de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) informó que su comunidad registra al primer caso confirmado de coronavirus en la zona de Jeberos, en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto.

Se trataría de una pobladora del pueblo Shiwilu que sufre de diabetes, pero también refirió que alrededor de decenas de personas estarían presentando síntomas similares a las de esta enfermedad.

Según se informó, el Estado solamente ha entregado 10 pruebas rápidas para el distrito de Jeberos que cuenta con una población de casi 4000 habitantes. Por tal motivo, la organización de las comunidades indígenas solicitó al gobierno central que se les brinde la atención necesaria que requieren los habitantes de ese distrito.

Señalaron que antes de confirmarse el primer caso, ya se venían reportando que algunas personas que habían acudido a otro lugar no pasaban por los protocolos de seguridad correspondientes. Informaron que esa comunidad no cuenta con un hospital, pues, solo son atendidos en un centro de salud del tipo 3 que no contaría con médicos y donde solo laborarían tres obstretas y un enfermero, lo que hace que la población sea más vulnerable al virus.

Por ello, exigen al presidente de la República, Martín Vizcarra y a los congresistas que puedan tomar medidas urgentes para contener el coronavirus en Jeberos y en toda la zona de Alto Amazonas. De otro lado, pidieron a la Defensoría del Pueblo observar esta situación y hacer el seguimiento respectivo.