El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, en las últimas dos semanas, se concretó el retorno al Perú de 18 connacionales desde Rusia, gracias a las gestiones realizadas por la Embajada peruana en Moscú.

Los ciudadanos re cibieron asistencia consular, que incluyó alojamiento, alimentación y acompañamiento durante su proceso de repatriación.

Según detalló la Cancillería, el domingo 3 de mayo está previsto el arribo de un peruano, mientras que el lunes 4 llegarán otros seis ciudadanos que ya partieron de Moscú con apoyo de funcionarios diplomáticos.

Además, se indicó que aún quedan dos connacionales pendientes de retorno, cuya situación se espera resolver en los próximos días.

La entidad precisó que estas acciones forman parte de las medidas adoptadas frente a la situación de peruanos que viajaron al extranjero para prestar servicios en fuerzas armadas de otros países.

En ese contexto, se han implementado protocolos específicos de atención consular para responder a cada caso.

Finalmente, la Cancillería señaló que la Embajada del Perú en Rusia y su sección consular continúan atendiendo de manera permanente a los ciudadanos que requieran apoyo, recordando que se mantienen habilitados canales de contacto las 24 horas para brindar asistencia y orientación.

📄Comunicado de Prensa 015-26: 18 connacionales retornan al Perú desde Rusia con apoyo de nuestra Embajada y Sección Consular.



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