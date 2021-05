Adultos mayores de 80 años, que llegaron a los puntos de vacunación de EsSalud en el interior del país, dieron su testimonio sobre las dosis que recibieron, en medio de la pandemia del coronavirus.

Uno de esos casos se registró en la región Loreto, donde Úrsula Vela Cobos Viuda de Romayna (80) años, quien, durante la primera ola, se contagió de COVID-19 y luchó por su vida desde una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Ella, a pesar de que perdió a 2 de sus 8 hijos a causa de este mal, hoy tiene motivos para sonreír y agradecer a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Tras ser inoculada, levantó ambos brazos en señal de triunfo.

“Me siento feliz y tranquila, me voy a salvar un poco de esta plaga, por eso he venido yo misma porque he querido. Ya iba a irme, pero me han salvado, Dios ha querido que no me vaya”, exclamó.

EsSalud cuenta con 2 vacunatorios en Loreto. Uno instalado en el Colegio Mariscal Oscar R. Benavides y otro en el Colegio Nacional Maynas. La institución recibió 804 dosis para esta primera jornada, que se realizó los días lunes 03 y martes 04 de mayo de 2021.

Otra historia ocurrió en los exteriores de la Universidad Nacional de Piura, donde un joven dedicado al transporte de gas y agua envasada demostró el profundo amor que siente por sus tías, Aurora Guerrero Adrianzén (83) y Teresa Bobadilla Jiménez (85), al trasladarlas en su moto furgón al local de vacunación de EsSalud.

Se trata de Edwin Masías Guerrero, quien dejó por algunas horas su trabajo para priorizar la salud de ellas, quienes viven en el asentamiento humano Talarita-Castilla

“Estoy aquí con la bendición de Dios, además de ellas], también cuido a mi abuelita de 102 años que ya recibió su vacuna y gracias a Dios todos estamos bien por casa. Le pido a la gente que venga y se vacune es para la salud de cada uno de nosotros”, dijo.

En esa región norteña, Essalud cuenta con 3 vacunatorios, ubicados en la citada casa de estudios), en el Centro Especializado de Rehabilitación Profesional y en colegio “La Inmaculada” de Talara.

En Cusco, la señora Doña Evangelina Aguirre (103) ingresó al vacunatorio de EsSalud, ubicado en la Universidad San Antonio de Abad de Cusco, acompañada de su nieto.

“Consultamos con unos amigos médicos y nos dijeron que mejor opción es vacunarla. Mi abuela no sale de casa, soy yo el que lo hace por eso redoblé mis esfuerzos para no contagiarme. Vacunen a sus padres y abuelos, háganlo pronto, mientras más rápido será mejor para ellos. La atención [en el vacunatorio] gracias a Dios ha sido rápida y la inyección casi ni la ha sentido”, sostuvo.

Un total de 2,736 personas de la tercera edad, asegurados y no asegurados, recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer en los puntos de vacunación de EsSalud se encuentran ubicados en la Av. de la Cultura.

Essalud instaló más de 40 puntos de vacunación en más de 18 regiones del país, donde 26,100 adultos mayores de 80 años fueron inmunizados contra el COVID-19. Cada centro cuenta con zonas de espera, triaje, puntos de vacunación y salas de observación.

