Ante el incremento de casos de COVID-19 en nuestro país, el Gobierno dispuso una serie de medidas con el propósito de enfrentar la segunda ola de la pandemia, pero las mismas acciones no debían tomarse de igual manera en todo el territorio peruano, por lo que focalizó, ya hace unos meses, en niveles las provincias y regiones del Perú para determinar qué se puede hacer y qué no en cada lugar.

MÁS INFORMACIÓN: Estas son las regiones en zonas rurales donde iniciarían clases semipresenciales

Debido a que la clasificación se realizó basándose en el número de contagios, el Ejecutivo categorizó las ciudades en niveles extremo, muy alto y alto, dando a conocer las actividades que podían cumplirse y aforo, así como restricciones y toques de queda. A continuación, te contamos en qué se diferencian uno del otro.

Antes te recordamos que de acuerdo con la última actualización que realizó el Gobierno, según Decreto Supremo N° 092-2021-PCM, las nuevas medidas focalizadas estarán vigentes hasta el viernes 30 de mayo. Así que puedes aprovechar para ubicar tu lugar de residencia y las acciones que debes acatar según tu nivel de alerta.

NIVEL EXTREMO

En el nivel extremo se encuentran las provincias donde los casos de contagio a causa del COVID-19 se han incrementado de manera alarmante, por lo que deben tomarse acciones estrictas e inmediatas, de cumplimiento obligatorio.

¿Qué lugares se encuentran en este nivel?

Áncash (Huarmey), Apurímac (Abancay, Chincheros y Grau), Arequipa (Islay), Ayacucho (Huamanga, Huanta y La Mar), Cajamarca (Hualgayoc), Cusco (Cusco, Anta, Canchis), Huancavelica (Tayacaja), Huánuco (Ambo y Leoncio Prado), Ica (Chincha), Junín (Concepción, Chanchamayo, Jauja, Satipo, Tarma y Yauli), La Libertad (Virú), Lambayeque (Chiclayo y Lambayeque), Madre de Dios (Tambopata), Pasco (Oxapampa), Puno (Puno, Melgar, San Román y Yunguyo) y San Martín (Bellavista y Lamas).

Restricciones

Restricción de vehículos particulares: domingos todo el día.

Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a sábado de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. del día siguiente. Los domingos durante las 24 horas.

Establecimientos comerciales: deben cerrar tres horas antes del inicio del toque de queda.

Transporte interprovincial terrestre: se permite con un aforo del 50 % al 100 %, según las disposiciones para viajes interprovinciales terrestres durante la emergencia nacional.

Aforos permitidos en espacios cerrados

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 20 %

Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento: 20 %

Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 40 %

Restaurantes y afines en zonas internas con ventilación: 30 %. Se permite delivery de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a domingo.

Templos y lugares de culto: 20 %

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y otros: 30 %

Artes escénicas en espacios abiertos (se prohíben eventos masivos, carnavales y fiestas costumbristas): 20 %

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 30 %

Peluquerías, spa, barberías y afines (con ventilación): 40 % previa cita.

Bancos y otras entidades financieras: 40 %

Delivery de farmacias y boticas: las 24 horas.

Aforos permitidos en espacios abiertos

Sin restricción de aforos, respetando los protocolos y previa autorización del gobierno local.

Artes escénicas.

Enseñanza cultural.

Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos.

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

No está permitido

Uso de playas.

Reuniones en espacios abiertos y cerrados.

Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas.

NIVEL MUY ALTO

Si bien, el nivel muy alto no es el máximo, esto no quiere decir que deberán descuidarse las medidas en las provincias que están dentro de esta categorización. Aunque no son tan radicales, igual deben cumplirse.

¿Qué lugares se encuentran en este nivel?

Amazonas (Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba), Áncash (Huaraz, Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay), Apurímac (Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes y Cotabambas), Arequipa (Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión) y Ayacucho (Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán).

Asimismo, Cajamarca (Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz), Callao (Callao), Cusco (Acomayo, Calca, Canas, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba), Huancavelica (Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará), Huánuco (Huánuco, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha y Yarowilca), Ica (Ica, Nazca, Palpa y Pisco), Junín (Huancayo, Junín y Chupaca) y La Libertad (Trujillo, Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Gran Chimú).

Finalmente, Lambayeque (Ferreñafe), Lima (Lima Metropolitana, Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos), Madre de Dios (Manu y Tahuamanu), Moquegua (Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro e Ilo), Pasco (Pasco y Daniel Alcides Carrión), Piura (Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura), Puno Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Moho, San Antonio de Putina y Sandia), San Martín (Moyobamba, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Tocache), Tacna (Tacna, Candarave, Jorge Basadre y Tarata), Tumbes (Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús).

Restricciones

Restricción de vehículos particulares: domingos todo el día.

Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. del día siguiente.

Establecimientos comerciales: deben cerrar dos horas antes del inicio del toque de queda.

Transporte interprovincial terrestre: se permite con un aforo del 50 % al 100 %, según las disposiciones para viajes interprovinciales terrestres durante la emergencia nacional.

Aforos permitidos en espacios cerrados

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 30 %

Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento: 30 %

Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50 %

Restaurantes y afines en zonas internas con ventilación: 40 %. Se permite delivery de 4:00 a. m. a 11:00 p. m. de lunes a domingo.

Templos y lugares de culto: 30 %

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 40 %

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40 %

Bancos y otras entidades financieras: 50 %

Aforos permitidos en espacios abiertos

Sin restricción de aforos, respetando los protocolos, y previa autorización del gobierno local.

Artes escénicas.

Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos.

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

No está permitido

Uso de playas.

Reuniones en espacios abiertos y cerrados.

Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas.

NIVEL ALTO

En el nivel alto están las provincias que igual deben cumplir las medidas dispuestas por el Gobierno; y aunque no son tan radicales, son obligatorias.

¿Qué lugares se encuentran en este nivel?

Loreto (Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo).

Restricciones

Restricción de vehículos particulares: domingos todo el día.

Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del día siguiente.

Establecimientos comerciales: deben cerrar dos horas antes del inicio del toque de queda.

Transporte interprovincial terrestre: se permite libremente.

Aforos permitidos en espacios cerrados

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 40 %

Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamento: 40 %

Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 60 %

Playas abiertas.

Restaurantes y afines en zonas internas: 50 %. Se permite delivery de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a domingo.

Templos y lugares de culto: 40 %

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 50 %

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50 %

Bancos y otras entidades financieras: 60 %

Aforos permitidos en espacios abiertos

Sin restricción de aforos, respetando los protocolos, y previa autorización del gobierno local.

Artes escénicas.

Restaurantes y afines en zonas al aire libre.

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos y zoológicos.

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre.

No está permitido

Reuniones en espacios abiertos y cerrados.

Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas.

Uso de mascarillas y protector facial

Está permitido

En las provincias con nivel de alerta alto, se permite el uso de las playas, ríos, lagos o lagunas, bajo estricto respeto de las normas emitidas por la Autoridad Nacional Sanitaria.