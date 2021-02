Desde el inicio de la pandemia tres pacientes hospitalizados con Covid-19 se quitaron la vida en el Hospital Honorio Delgado Espinosa de Arequipa. En julio del 2020 un paciente de 61 años se lanzó del segundo piso del nosocomio. A mediados de enero de este año un paciente de 70 años se colgó con unas sábanas desde el balcón del segundo piso. Este último lunes un paciente de 56 años se tiró desde la ventana del segundo piso del hospital. Los tres tenían varios días conectados a oxígeno y recibían tratamiento farmacológico.

El director del hospital Honoro Delgado, Richard Hernández, explicó que a raíz del primer caso reforzaron la seguridad en el área de Hospitalización, pero al ser insuficiente pondrán rejas en las ventanas. En abril del 2020 el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una guía técnica para el cuidado de la salud mental de los pacientes con Covid-19. Hernández indicó que realizan un acompañamiento psicológico solamente a pacientes con depresión alta, pues solo cuentan con 20 especialistas de salud mental, entre psiquíatras y psicólogos. En el hospital hay más de 350 camas de hospitalización.

El decano del Colegio de Psicólogos del Perú CDR III Arequipa - Moquegua, Carlos Solís Puma, advirtió que la pandemia está causando trastornos mentales y más del 60% de la población está afectada. Informó que el síndrome de la cuarentena causa miedo, ansiedad, depresión, incertidumbre e incredulidad. Al respecto, el especialista sostiene que la solución no es enrejar los ambientes del hospital, sino brindar el soporte emocional adecuado a todos los pacientes.

“El hospitalizado con COVID cree que se va morir. En estos casos los mensajes de optimismo y confianza son fundamentales. El miedo sobredimensionado no ayuda en el tratamiento. Nosotros dimos atención psicológica gratuita vía teléfono desde marzo hasta octubre del 2020. Ahora por la segunda ola, desde este viernes vamos a reactivar las líneas de atención comunitaria con 20 psicólogos a disposición”, agregó el decano.

Entre Arequipa y Moquegua hay 3.300 psicólogos registrados, pero de ellos solo 1.700 están habilitados. Los profesionales de salud mental son insuficientes para atender a la población. Porque aparte de los casos clínicos, los especialistas también atienden asuntos sociales como los problemas de formación y educación de niños y adolescentes, casos de violencia familiar, entre otros.

* Recuerde que si necesita apoyo psicológico puede llamar de forma gratuita a la Línea 113 desde cualquier celular o teléfono fijo. Además, puede consultar por el Centro de Salud Mental Comunitario más cercano a usted haciendo click en este enlace .

Tratamiento

El médico psiquiatra, Oscar Cabrera, explicó que un paciente hospitalizado con Covid-19 es de alto riesgo y no va mejorar su estado solo con mensajes de optimismo. “Si identifican a un paciente con riesgo suicida o problemas de depresión inmediatamente deben inyectarlo. Aconsejarlo no le va ayudar, deben dormirlo. El paciente necesita aumentar su serotonina. Todo enfermo debe recibir terapia cognitivo y conductual”, resaltó Cabrera.

Un paciente COVID puede entrar en un cuadro depresivo de un día para otro, pero sacarlo de él puede tardar incluso semanas. El especialista dice que, cuando hay depresión las neuronas no reciben la serotonina (la hormona de la felicidad) y estimularlo con tratamiento farmacológico puede durar de cuatro días a dos semanas. El especialista advirtió que el 85% de casos depresivos sin tratamiento o mal tratados terminan en suicidios.

“Cuando el cerebro no recibe suficiente oxigeno sus funciones comienzan a disminuir, se cansa fácilmente, no elabora conceptos, tienen reacciones paranoides, ideas de miedo, cuadros depresivos, ansiedad. El cerebro funciona con la energía que le da la glucosa y el oxígeno. Un paciente COVID con una insuficiencia respiratoria no le está dando energía al cerebro”, apuntó Cabrera.

El psiquiatra del Hospital Goyeneche, Juan Manuel Zeballos, contó que el enfermo con coronavirus permanece aislado, no recibe visita, no tiene el afecto de sus seres queridos y además ve morir personas a su alrededor. En esas circunstancias dice que debe recibir asistencia emocional de un psiquiatra o psicólogo clínico al menos media hora por día durante el tiempo que esté hospitalizado.

“La potencialidad de intento suicida es más alto en mujeres, pero la potencialidad del suicidio consumado es más en varones. El ser humano tiene un crédito emocional para manejar ciertas situaciones emocionales, pero después las respuestas emocionales se van alterando, es ahí cuando se requiere tratamiento especializado”, agregó Juan Manuel Zeballos.

