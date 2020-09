Debido al Estado de Emergencia en Perú algunos feriados han tenido que convertirse en días laborables. La pandemia de coronavirus ha puesto en crisis no solo la salud, sino también la economía.

Estamos a punto de iniciar un nuevo mes, por lo que es importante que sepas qué feriados quedan por delante para que sepas si vas a laborar y por ende si te pagarán según corresponde por ley.

8 de octubre será laborable

“Hay que rendirle un homenaje (a Miguel Grau) trabajando por el Perú este 8 de octubre. Por eso este 8 de octubre hemos decidido que sea un día laborable, la patria nos necesita”, señaló Martín Vizcarra durante la conferencia que brindó este miércoles 30 de setiembre.

Feriados que quedan del 2020

- Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

- Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Recuerda que, depende de cada institución permitir que sus colaboradores se tomen el feriado o no, pues la ley establece que quien trabaja en dichos días recibe una remuneración triple.

Días no laborables del año 2020

Por otro lado, algunos peruanos no solo gozan de los feriados sino también de los días no laborables, los cuales son aprobados por Decreto y en Perú aún no han sido dados a conocer por el Ejecutivo.

Es importante precisar que en los días no laborables no se asigna un pago adicional, ya que estas fechas son dadas por lo general antes o después de los feriados, a fin de que los ciudadanos puedan disfrutar de más días libres.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra sobre disolución del Congreso

Martín Vizcarra sobre disolución del Congreso