La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó este martes que dirigentes de comunidades campesinas de Chumbivilcas, autoridades regionales y locales, representantes del Ejecutivo y de la empresa minera Las Bambas participan en la reunión convocada por la jefa del gabinete ministerial Mirtha Vásquez y el gobierno regional del Cusco.

Según se indicó a través de la cuenta de Twitter de la PCM se busca “retomar diálogo y avanzar en la solución del conflicto”, en torno a las actividades de la empresa minera Las Bambas.

En la cita participan el gobernador regional del Cuso, Jean Paul Benavente; el ministro de Energía y Minas, Eduardo González; los viceministros de Gobernanza Territorial de la PCM, de Minas y de Orden Interno. También representantes de la Secretaría de Diálogo de PCM, de la Defensoría del Pueblo de Cusco y organizaciones civiles de Chumbivilcas.

Con asistencia de dirigentes de comunidades campesinas de Chumbivilcas, autoridades regionales y locales, del Ejecutivo y la empresa Las Bambas, se inició reunión convocada por la premier @MirtyVas y el @gore_cusco para retomar diálogo y avanzar en la solución del conflicto. pic.twitter.com/UGGC1xdl2m — Consejo de Ministros (@pcmperu) December 21, 2021

El último domingo un equipo de la Secretaría de Diálogo de la PCM llegó a la zona de Las Bambas con el objetivo de concretar el pase humanitario de los trabajadores de dicha operación minera.

La primera ministra Mirtha Vásquez explicó que, como parte del proceso de diálogo con las comunidades de Chumbivilcas, se busca que se permita entrar y salir a los trabajadores de la mina.

No obstante, remarcó que si el diálogo no prospera, entonces se optaría por el desalojo porque el Gobierno no puede renunciar a recuperar el Estado de derecho.

La mina Las Bambas suspendió sus actividades desde el pasado sábado, ante la imposibilidad de hacer llegar suministros y otro grupo de trabajadores mineros para reemplazar a los que aún permanecen en las instalaciones.

VIDEO RECOMENDADO

Vehículo se incendia en la Vía Expresa https://www.americatv.com.pe/