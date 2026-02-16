Cusco se convertirá en la capital mundial de las bebidas con la realización del Certamen Internacional de los Andes, considerado la cumbre técnica y sensorial más importante de bebidas en Latinoamérica. El evento se desarrollará del 24 de febrero al 1 de marzo de 2026, consolidando a la Ciudad Imperial como un punto clave para la innovación, evaluación y proyección de la industria de bebidas en el continente.

El certamen reunirá a productores de más de 15 países, quienes competirán en ocho categorías: cerveza, hidromiel, sidra, kombucha, chicha, vino, licores y destilados, en una competencia diseñada para premiar la excelencia técnica, sensorial y productiva.

Uno de los principales atractivos de esta edición será su panel de evaluación histórico, conformado por más de 50 jueces internacionales y embajadores de gran trayectoria, provenientes de países como Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Italia, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, entre otros.

El objetivo central del Certamen Internacional de los Andes es fortalecer la micro y pequeña industria de bebidas, brindando a los productores un feedback técnico de nivel mundial y un sello de calidad avalado por expertos certificados de diversos países.

La organización destacó que este espacio no solo busca premiar productos, sino también impulsar el crecimiento de emprendimientos, promover el intercambio de conocimientos y posicionar a Cusco como un hub internacional para la evaluación sensorial y el desarrollo de bebidas de alta calidad.

Con esta nueva edición, el certamen reafirma su rol como un evento clave para la industria latinoamericana de bebidas, conectando tradición, innovación y estándares internacionales en una de las ciudades más emblemáticas del Perú.