Los damnificados que ha dejado las lluvias registradas en la región Piura claman por ayuda, luego que sus viviendas se vieron afectadas debido a las inundaciones y desbordes de quebradas.

Un caso es el de la señora Teresa Roja Panta, una madre de familia del sector Isaías Vásquez Morán, ubicado en la provincia de Sullana, una de las zonas que reporta la mayor cantidad de afectados por precipitaciones e inundaciones.

La madre de familia, quien padece de un terrible cáncer, necesita con suma urgencia la generosidad de personas solidarias.

Entre lágrimas y profundo dolor comentó a Del Chira Noticias que “mi casita de adobe se está cayendo a pedazos por las lluvias, no tenemos ni siquiera para comer, mis hijas no tienen cuadernos donde escribir, y yo me estoy muriendo de esta triste enfermedad. Lucho con todo el amor de madre, pero a veces siento que no puedo. ¡Dios mío ayúdame!”.

La vivienda de la mujer es de material rústico y, debido a las constantes lluvias, sus enseres se han dañado debido a las inundaciones.

