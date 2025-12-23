Las celebraciones de fin de año volverán a transformar el ritmo de las ciudades peruanas. Un análisis elaborado por la plataforma de movilidad inDrive proyecta que la demanda de servicios de transporte y delivery crecerá entre 30% y 45% durante diciembre.

Este incremento estaría impulsado por las compras navideñas, reuniones familiares, eventos sociales y el pago de la gratificación, factores que elevan significativamente el número de desplazamientos y envíos en las principales ciudades del país.

Fechas con mayor volumen de solicitudes

De acuerdo con el análisis, los mayores picos de actividad se concentrarían entre el 12 y el 15 de diciembre, coincidiendo con la semana de pago de gratificaciones, periodo en el que se proyecta un volumen de hasta 1.3 millones de órdenes diarias.

Asimismo, entre el 21 y el 24 de diciembre, en la antesala de la Navidad, la demanda se mantendría por encima de 1.25 millones de solicitudes diarias, reflejando el impacto de las compras de último minuto y los traslados por reuniones sociales.

“Las fiestas de fin de año reflejan con claridad cómo se mueve el país: más consumo, más encuentros y mayor necesidad de soluciones rápidas para desplazarse o enviar productos”, señaló Gonzalo Armas, líder de movilidad urbana en Perú.

Delivery lidera el crecimiento

El servicio de delivery aparece como uno de los segmentos con mayor expansión durante la temporada. Las categorías más demandadas incluyen:

Comida preparada y productos gastronómicos

Flores y arreglos especiales

Regalos, ropa y artículos de decoración para el hogar

Este comportamiento responde principalmente a las compras de último minuto y a la preferencia por soluciones rápidas durante las celebraciones.

Distritos con mayor movimiento

El análisis identifica una mayor concentración de actividad en distritos como Miraflores, San Juan de Lurigancho, Lince y Surco, zonas que combinan alta densidad residencial con importante actividad comercial.

Además, se observa un aumento progresivo de traslados hacia el sur de Lima conforme se acerca el cierre del año.

Más movimiento nocturno

Otro hallazgo relevante es la expansión de la demanda hacia horarios no tradicionales. Si bien los picos se mantienen entre las 7:00 y 10:00 a. m. y las 5:00 y 8:00 p. m., se registra un mayor dinamismo nocturno, evidenciando cambios en los hábitos de consumo y celebración.

Seguridad en temporada alta

Ante el incremento de viajes y envíos, la plataforma destaca la importancia de reforzar la seguridad, mediante herramientas como verificación de identidad de conductores, opción de compartir recorridos en tiempo real, botón de emergencia y monitoreo 24/7 apoyado en sistemas de inteligencia artificial.